"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne dava

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne ilişkin düzenlenen yeni iddianamede, örgüt elebaşı Ümit Saral'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "tehdit" ve 8 kez "nitelikli yağma" suçlarından 97 yıldan 147 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

"Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne dava
Editör: Mert Sagit

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 mağdur "müşteki", 22 kişi ise "sanık" sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, örgüt elebaşı ve yöneticisi sanık Ümit Saral ile kendisi tarafından yetkilendirilen örgüt yöneticisi sanık Tolgahan Çeken'in Saral'ın talimatlarıyla örgüt üyesi sanıklara yasa dışı emir ve talimatlar vererek cebir, tehdit kullanmak suretiyle mağdurlardan zorla maddi menfaat temin etmeye çalıştığı kaydedildi.

Örgüt mensuplarının kendilerini göstermek ve örgütün üstünlüğünü kabul ettirmek adına birçok suç eylemi gerçekleştirdikleri ve eylemleri yaparken aralarında hiyerarşik yapının bulunduğu ifade edilen iddianamede, örgüt yöneticilerinin talimatlarının örgüt üyeleri tarafından sorgulanmaksızın yerine getirildiği aktarıldı.

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