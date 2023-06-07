Sarıkamış'ta tır devrildi: Kars-Erzurum kara yolu kapandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda bir süre ulaşım sağlanamadı.

Sarıkamış'ta tır devrildi: Kars-Erzurum kara yolu kapandı
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Mahmut Dip idaresindeki iplik yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yolda sürüklenen tır, Kars-Erzurum kara yolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Dip, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı.

Devrilen tırın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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