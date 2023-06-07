Sarıkamış'ta tır devrildi: Kars-Erzurum kara yolu kapandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle Kars-Erzurum kara yolunda bir süre ulaşım sağlanamadı.
Mahmut Dip idaresindeki iplik yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yolda sürüklenen tır, Kars-Erzurum kara yolunu trafiğe kapattı. İhbar üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Dip, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı.
Devrilen tırın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kaldırılmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıMeteoroloji'den o illere sağanak uyarısı Petrol üretimi 70 bin varili aştı İşçi servisi yön tabelası direğine çarptı Erkek öğrenci yurdunda korkunç olay