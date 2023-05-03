Şarkıcı Gülşen'e hapis cezası

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada, Çolakoğlu'nun avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, Çolakoğlu'nun "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep ettiği mütalaasını tekrar ettiğini belirtti. Savunma yapmaları için Gülşen Çolakoğlu’nun avukatlarına söz verildi. Avukat Emek Emre, bazı müştekilere yazılan talimatların dönmediğini bu nedenle eksikliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek müvekkili hakkında derhal beraat kararı verilmesini ve adli kontrolün kaldırılarak teminat bedelinin iadesine karar verilmesini talep etti. Avukat Altın Mimir ise "Müvekkilimin söylemi tüm İmam Hatipliler'e yönelik değildir, sahnedeki arkadaşına yaptığı bir şakadır. Ayrıca İmam Hatipliler sosyal bir sınıf kategorisinde değildir. Müvekkilimizin beraatini aksi takdirde alt sınırdan uzaklaşılmamasını, lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi. Avukat Orhan Müezzinoğlu da söz konusu videoyu çekerek aleni hale getiren kişilerin henüz ifadeye dahi çağrılmadığını vurgulayarak "Müvekkilime yapılan organize eylemler sonucu müvekkilimin de dediği gibi, yargılanmamın tek sebebi isminin Gülşen olmasıdır. Söz konusu sözler ancak 'kaba söz' olarak nitelendirilebilir. Suçun manevi unsuru oluşmamıştır. Cezalandırılması Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecektir" diye konuştu. Avukat Ziya Ülker de müvekkilinin kastı olmadığını belirterek beraat talebinde bulundu.

GÜVENCE TEMİNATI GERİ VERİLECEK

Mahkeme, Gülşen Çolakoğlu'nun üzerine atılı "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan önce 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmalardaki tutumunu dikkate alan mahkeme, cezayı 10 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması da gözönüne alınarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yatırılan 250 bin TL'lik güvence teminatının geri verilmesine hükmetti.

GÜLŞEN NEDEN CEZA ALDI?

Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

4 GÜN TUTUKLU KALDI

Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Mahkemenin iddianameyi kabul edip adli kontrolleri kaldırmaması üzerine itiraz üzerine, Gülşen'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da konuldu. 21 Ekim 2022'deki ilk duruşmada ise İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağının devamına, ancak imza verme şartının ise kaldırılmasına hükmedildi. Avukatlarının yeniden yaptığı itiraz üzerine bu kez İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, 250 bin TL'lik güvence miktarının yatırılmasından sonra Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırıldı.