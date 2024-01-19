Savaşı derinden hisseden Hataylılardan çağrı! "Türkiye, Suriye, Irak birleşsin PKK'yı yok etsin"

Hatay sokaklarında Türkiye-Suriye dostluğunun yeniden inşası ve devlet düzeyinde görüşmelerin yapılması ve ortak PKK terör örgütünün bitirilmesi konusunda düşüncelerini sorduk.

Sokaktaki vatandaş, zaten Türkiye-Suriye krizinin çıkması, bu zamana kadar uzun sürmesini ciddi bir hata olarak değerlendirmektedir. Suriye’nin kuzeyinde bir Kürdistan devletinin kurulmasına yönelik çalışmaların arkasında Amerika olduğunu ve bu sözde Kürdistan devletinden de Türkiye-Suriye gibi ülkelerin parçalanması çalışması olduğunu belirtiyorlar.

Türkiye ve Suriye’nin birlikte hareket ederek bölücü PKK’nın üzerine gidilmesi için bir engel olmadığını, ancak bu hükümetin karar vermesi gerektiğini ifade ediyorlar.

HATAYLILAR BU KONUDA NE DEDİ?

Cevdet ÜSTÜN:

"Türkiye-Suriye dostluğu olması gerekir ve hatta geciken bir olaydır. Biz Türkiye-Suriye dostluğunun doğru olduğunu düşünüyoruz. İki ülkenin birleşerek PKK gibi terör örgütünü ezmesini de doğru buluyorum."

Adnan ÜNTÜ:

"Elbette Türkiye ve Suriye’nin terör örgütüne karşı birleşmesini istiyoruz. Türkiye-Suriye’nin eskisi gibi olmasını canı gönülden istiyoruz. Biz sınır bölgesindeyiz, iki devlet barış ve masaya oturursa ticaretimiz ve dostluğumuz yeniden canlanır ve bu bizim yararımıza olduğunu düşünüyorum."

Hamdi ÖZGÜN:

"Öncelikle Türkiye’nin terör meselesini çözebilmesi için devletin Suriye devleti ile işbirliği yapması olduğunu düşünüyorum. Suriye’nin terör olayını çözmesi çok zor, Türkiye’de müdahale açısından başka ülkenin topraklarına giremiyor, girmeye çalışsa da karşısındaki Amerika’yı görmektedir, Amerika terörü desteklemektedir. Yani kısaca Türkiye-Suriye ile işbirliği içinde olursa PKK ve terör sorununu da çözeceğinden eminim."

Mehmet KABA:

"Terör örgütü Amerika ile işbirliği halindedir, Türkiye ve Suriye birlikte bu terör ve destekleyenleri birlikte dışarı atabilirler. Türkiye ve Suriye dostluğu kalıcı olmalıdır, eskiden Türkiye ve Suriye ile hiçbir düşmanlık yoktu. Bu iki ülkenin düşmanlığının temelinde Amerika vardır. Türkiye başta Amerika ve Rusya ya diş geçirirse, Suriye ile rahat bir ilişki kurar ve PKK terör örgütünü ortadan kaldırır."

Selim AKIN:

"Benim özet düşüncem Türkiye, Suriye ve Irak’la birleşsin PKK belasından kurtulsun istiyorum. Cumhurbaşkanı daha önce adım atmıştı ama olmadı, şimdi adım atar Suriye ile Türkiye barışırsa olumlu olur ve ben bunu desteklerim."

Mehmet Ali GENÇ:

"Türkiye-Suriye dostluğu çok değerlidir. Komşularımızla ilişkilerimizi sıkı tutmalıyız. Ev komşularımız bile önemlidir. Bence Türkiye ve Suriye kardeştir, yine bu ülkedeki Suriyeli vatandaşların gitmesi için Türk ve Suriye devleti barışmalı ortak çözüm üretmelidir. Ben barıştan yanayım, ben barışı savunuyorum, artık şehit haberleri istemiyoruz. Ben 26 yaşındayım artık bu PKK bölücü hareketi bitirilmelidir. Benim kendi düşüncem Türkiye’nin, tek başına PKK’yı ezeceğini düşünüyorum. Gerekirse Türkiye Irak, Suriye gibi devletlerle birleşerek ezmesi yok etmesi daha doğru olabilir."

Zeki TEMELLİ: