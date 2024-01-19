Tarihi anlara tanıklık ettiler! Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu tüm Türkiye'den takip edildi

Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevini tamamlamak üzere görev üstlenen Alper Gezeravcı’nın içinde bulunduğu roketin uzaya fırlatılışı tüm Türkiye’de heyecanla takip edildi. Ankara’da Gezeravcı’nın memleketi Mersin Silifke’de de coşkulu anlar yaşandı.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Uzay serüveni için ilk adım atıldı. Türkiye o tarihi ana şahitlik etti. Ankara’da Kızılay Meydan’da kurulan eşgüdüm merkezinde uzay araştırmaları için çalışmalar yapan bilim insanları da heyecanla roketin fırlatılmasını bekledi.

Türkiye’nin dört bir yanında kurulan ekranlarda vatandaşlar coşkuyla geri sayıma eşlik etti. Gaziantep, Konya, Hakkari gibi birçok ilde roketin fırlatılış anı nefesler tutularak takip edildi.

Astronot Alper Gezeravcı’nın memleketi Mersin’in Silifke ilçesi de renkli görüntülere sahne oldu.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# alper gezeravcı # astronot # Mersin
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