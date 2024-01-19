Uzayda 14 gün nasıl geçecek?

Türkiye için tarihi olay gerçekleşti. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı artık uzayda. Fırlatma aşaması geride kaldı. 1,5 gün sürecek yolculuğun ardından Gezeravcı ve 3 takım arkadaşı Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşacak. Astronotların bilimsel deneylerle geçireceği 14 günlük süreç başlayacak.

Uzayda 14 gün nasıl geçecek?

Geri sayım sona erdi, Falcon 9 roketi başarılı şekilde fırlatıldı. Dragon kapsülü, 4 mürettebatıyla artık uzayda.

 UZAYDA 14 GÜN KALACAKLAR

Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve takım arkadaşları için artık ikinci aşama başladı.

Astronotlar uzayda 14 gün geçirecek.

Kenetlenme yarın öğle saatlerinde gerçekleşecek

Uzay yolculuğu yaklaşık 1,5 gün sürecek. Her şey yolunda giderse, Dragon kapsülü yarın öğlen saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek.

Ekip, uzay istasyonundaki 7 astronot tarafından karşılanacak.

13 BİLİMSEL DENEYE İMZA ATILACAK

Fırlatmanın başladığı andan itibaren bilimsel çalışmalar da başlamış oldu.

Uzay istasyonunda mikro yer çekimi ortamında 14 gün geçirecek astronotlar, uzay uçuşunun insan sağlığı ve hastalıkları üzerindeki etkilerinden, yeni nesil alaşımlara kadar çok sayıda deney yapacak.

Gezeravcı da süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak.

KAPSÜL ORLANDO AÇIKLARINDA OKYANUSA İNECEK

Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak. Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek. 

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# alper gezeravcı # uzay yolculuğu
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