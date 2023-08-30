Şehit Buğra Çalgay'a veda! Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, memleketi Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe Kilit Operasyonu’nda askeri aracın devrilmesi neticesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, memleketi Çorum’da son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay için Akşemseddin Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya, Mehmet Tahtasız, Tokat milletvekili Kadim Durmaz, ailesi, üst düzey askeri ve polis yetkilileriyle vatandaşlar katıldı.
ŞEHİT BUĞRA ÇALGAY'A VEDA!
Şehit Çalgay’ın cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çorum Şehitliği’nde toprağa verildi.