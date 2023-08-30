Mardin’de trafik kazası: 5 yaralı

Mardin’de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mardin’de trafik kazası: 5 yaralı
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Kaza, saat 07.40 sıralarında Kızıltepe yeni çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

MARDİN’DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI

Mardin’de trafik kazası: 5 yaralı - Resim : 1

Mardin’de trafik kazası: 5 yaralı - Resim : 2

Mardin’de trafik kazası: 5 yaralı - Resim : 3

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