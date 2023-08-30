Mardin’de trafik kazası: 5 yaralı

Kaza, saat 07.40 sıralarında Kızıltepe yeni çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 5 yaralı Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

MARDİN’DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALI