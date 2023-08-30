Yalova’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Yalova merkeze bağlı Kadıköy beldesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap önce bahçe duvarına sonra da ağaca çarptı. Kazada 2 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Yalova’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
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Alınan bilgiye göre, 77 ER 336 plakalı pikap Ö.F.Y (19) sürücüsü Kadıköy beldesi Özden Mahallesi Doğu Sırtı Caddesi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce kaldırıma daha sonra ise yol kenarındaki bir villanın duvarına çarptı. Kazada araçta bulunan İ.E.S (19) ve K.T (19) hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı. 2 yaralı bölgeye sevk edilen ambulanslarla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken diğer yaralı ise özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

YALOVA’DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 3 YARALI

Yalova’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - Resim : 1

Yalova’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - Resim : 2

Yalova’da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı - Resim : 3

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# kaza # Trafik # 2 ölü
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