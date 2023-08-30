Bolu'da silahlı saldırı! Ağır yaralılar var

Bolu'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da silahlı saldırı! Ağır yaralılar var
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Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karaçayır Mahallesi Tekel Sokak’ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu taraflardan 2'si ile olay yerinden geçen 1 vatandaşın yaralandığı, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı hatırlatıldı.

Olayın ardından emniyet güçlerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı aktarılan açıklamada, operasyon neticesinde olaya karışan 4 kişinin kullanılan silahla birlikte gözaltına alındığı kaydedildi.

Dün, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Y.E.A. ve Ö.F.A. ile o sırada yoldan geçen kurye N.T. silahla yaralanmış, polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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