Bolu'da silahlı saldırı! Ağır yaralılar var

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, Karaçayır Mahallesi Tekel Sokak’ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavga sonucu taraflardan 2'si ile olay yerinden geçen 1 vatandaşın yaralandığı, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı hatırlatıldı.

Olayın ardından emniyet güçlerinin kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattığı aktarılan açıklamada, operasyon neticesinde olaya karışan 4 kişinin kullanılan silahla birlikte gözaltına alındığı kaydedildi.

Dün, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Y.E.A. ve Ö.F.A. ile o sırada yoldan geçen kurye N.T. silahla yaralanmış, polis ekipleri kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.