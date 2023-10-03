Şehit Olan Polis Memuru Ertuğrul Kırık Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bitlis'te polis memuru Ertuğrul Kırık kaza sonucu şehit oldu. Polis Kırık, memleketi Erzurum'da toprağa verildi.
Şehit polis Ertuğrul Kırık için ilk tören Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde yapıldı.
Törenin ardından kara yoluyla Aşkale ilçesine götürülerek Ortabahçe Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı.
Ortabahçe Camisi'nde polis memuru Ertuğrul Kırık için tören yapıldı.
Şehidin naaşı, Ortabahçe Mahalle Mezarlığında ebediyete uğurlandı.