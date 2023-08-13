Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Hatay'da serinlemek için denize giren 30 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Elali boğuldu.
Hatay'ın Payas ilçesinde Karacami Mahallesi sahilinde boğulma vakası meydana geldi.
Serinlemek için denize giren Suriye uyruklu 30 yaşındaki Muhammed Elali, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Muhammed Elali, ekiplerin çalışması sonrası sudan çıkarıldı.
Yaşamını yitirdiği belirlenen Elali'nin cenazesi, Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı