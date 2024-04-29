Seyir halindeki araç alev aldı

Olay, İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı.

Seyir halindeki araç alev aldı
Editör: Yağmur Biçen

Yangın, 20.30 sıralarında TEM Otoyolu Üsküdar istikametinde seyir halindeki hafif ticari araçta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Ömer Kaygusuz'un kullandığı hafif ticari araç, seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden Kaygusuz aracı emniyet şeridine çekti. Kısa sürede büyüyen alevler hafif ticari aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, söndürülen aracın çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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