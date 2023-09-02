Seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü

Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Ulaşlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın kaputunda dumanlar yükseldiğini gören sürücü hemen sağ şeritte durdu.

SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Araç alev alırken, sürücü araçtan çıkmayı başardı. Sürücü alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında yaralanan olmazken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.