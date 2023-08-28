Sıcak havadan bunalan çocukların havuz keyfi! Iğdır ve Amasya'da çocuklar böyle serinledi
Sıcak hava yurdun birçok kentinde etkili oluyor. Sıcaktan bunalan kimi çocuk traktör römorkunu havuza çevirdi, kimisi de portatif havuzda hem yüzme öğrendi hem de böylece serinledi. Önce Amasya’ya ardından da Iğdır’a uzanıyoruz.
Sıcak hava çocukları da bunaltıyor. Amasya'da çocuklar, traktör römorkunu havuza çevirdi. Görüntüler, Gümüşhacıköy ilçesinden.
Traktör römorkunu önce brandayla kapladılar. Ardından da içine su doldurdular. Çocuklar, serinleyip gönüllerince eğlendi.
Iğdır’da da çocuklar, Ağrı Dağı eteklerindeki portatif havuzda hem serinliyor hem de yüzme eğitimi alıyor.
16 metre uzunluğa, 9 metre genişliğe, 1 buçuk metre derinliğe sahip 3 kulvarlı portatif yüzme havuzu, yüzme bilmeyen çocukları ağırlıyor.
Yüzme sosyal anlamda da çok önemli bir sportif faaliyet. Böylece çocukların olası kötü alışkanlıklardan da uzak kalması amaçlanıyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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