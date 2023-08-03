Siirt'te otluk alanda çıkan yangında yerdeki mermi patladı! İki çocuk yaralandı

Korkutan olay Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gürzova Köyü'nde meydana geldi. Otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında, yerde bulunan bir merminin patlayıp isabet ettiği İsmail Yıldız (14) ve Uğur Yıldız (7) kardeşler, yaralandı.

Köylülerin durumu 112 çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin iki kardeşe olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı kardeşler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.