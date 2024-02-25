Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ‘Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin açılışı öncesi incelemelerde bulunarak, Yedikule İstasyonu’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, "Yarın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle İstanbul’un kent içi raylı sistem ağını güçlendirecek, şehre farklı bir vizyon kazandıracak en önemli projelerden birini daha başarıyla tamamlamayarak hizmete açmanın gururunu yaşayacağız. Kimse şüphe duymasın ki, Bakanlığımız milletimizin ulaşım ihtiyaçlarına en üst seviyede cevap verecek yatırımlar yaparken, şehrin en değerli alanlarını da vatandaşlarımızın kullanımına kazandırarak sosyal hayata önemli katkılar sunmaya devam edecektir" dedi.

"YAKLAŞIK 400 KİLOMETRESİNİ BİZ İNŞA ETTİK"

Metro ve tramvay gibi raylı sistemlerin, artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak meydana gelen trafik sorununa en etkili çözüm olduğunu belirten Uraloğlu, “Bilindiği üzere dünyanın metropol düzeyindeki birçok şehrinde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan biri hiç şüphesiz metro ve tramvay gibi raylı sistem hatlarıdır. Ülkemizde de, özellikle büyük şehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu da raylı sistemlerimizi yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altında olan 868,3 kilometre şehir içi raylı sistem hattının yaklaşık 400 kilometresini biz inşa ettik” diye konuştu.