Şırnak'ta Trafik Kazası! Tır Otomobille Çarpıştı

Şırnak-Cizre karayolunda tır ile otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Şırnak'ta Trafik Kazası! Tır Otomobille Çarpıştı
Şırnak'ta Trafik Kazası! Tır Otomobille Çarpıştı
Editör: Süleyman Daban
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Şırnak-Cizre karayolunda tünel girişinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şırnak ile Cizre arasındaki karayolunda tünel girişinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 BMK 196 plakalı tır ile 34 AEV 295 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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