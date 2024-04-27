Sivas'ın o köyü tehlikede!

Sivas'ın Suşehri illçesinde yer akan o köy tehlike içerisinde. Geçtiğimiz günlerde köyde yaşanan toprak kayması köy sakinlerini tedirgin etti. İşte ayrıntılar...

Sivas'ın o köyü tehlikede!
Sivas'ın o köyü tehlikede!

Sivas’ın Suşehri ilçesi Aksu köyünde meydana gelen heyelan 10 evde hasara neden oldu. Sivas’ın Suşehri ilçesine uzaklığı 11 kilometre olan Aksu köyü adeta diken üstünde. Geçtiğimiz günlerde köyde yaşanan toprak kayması köy sakinlerini tedirgin etti. Köy sakinleri durumu AFAD ekiplerine haber verdi. Hızla köye giden ekipler incelemelerde bulundu.

SİVAS'IN O KÖYÜ TEHLİKEDE

Sivas'ın o köyü tehlikede! - Resim : 1

Yapılan incelemelerde yaklaşık 10 evde zemin hareketlenmesine bağlı çatlakların oluştuğu tespit edildi. Ekipler tarafından riskin önlenmesi için çalışma başlatıldı. Köy sakinleri ise korkudan evlerinde kalamadıklarını söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Sivas
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