Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor! İşte aktarmasız seferlerin süresi

Sivas-İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferleri başlıyor. Aktarmasız sefer 4 Mayıs'ta başlayacak.

483 yolcu kapasitesine sahip ekspres trenleri İstanbul'dan 08.40'ta hareket edecek Sivas'a 15.58'de varacak, Sivas'tan 13.00'te hareket edecek ve İstanbul'a 20.08'de ulaşacak.

İstanbul-Sivas seferi 7 saat 18 dakika, Sivas-İstanbul seferi ise 7 saat 8 dakika sürecek.

Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, Sivas-İstanbul arasında Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye ve Pendik'te duracak.

Konuyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan yazılı bir açıklama geldi. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de demir yolu alanında, yatırımlar ve atılımlar sayesinde, ulaşımda çağ atlatan projelerin hayata geçirildiğine dikkati çekerek, Bakanlık olarak hızlı tren projeleri, mevcut demir yollarının yenilenmesi ve modernizasyonu, yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştirilmesi konularında durmadan çalıştıklarını bildirdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların güvenli, ekonomik, çevreye duyarlı ve konforlu şekilde ulaşımlarını sağlayabilmek için demir yolu yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti.