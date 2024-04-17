İstanbul'a sağanak uyarısı! AKOM'dan açıklama geldi

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava etkili olurken Meteoroloji'den yapılan açıklamada havaların mevsim normallerine düşeceği ifade edilmişti.

Milyonlarca kişinin yaşadığı megakent İstanbul'da da bir süredir etkili olan sıcak hava, yerini sağanak yağışa bırakmaya hazırlanıyor.

İstanbul'da görülmesi beklenen hava durumu ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) açıklama geldi.

AKOM'un açıklamasında, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç sisteminin etkisi altına gireceği belirtildi.

İl genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, 25-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren 16-18 derece aralığına, bahar değerlerine gerileyeceğinin öngörüldüğü bildirildi.