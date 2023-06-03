Sivas'ta deprem (3 Haziran 2023)

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 18:07'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Eski Karahisar köyü olduğu belirtildi.

Deprem, Sivas'ın yanı sıra Kayseri, Yozgat ve Tokat gibi çevre illerde de hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar panikle evlerinden dışarı çıktı.

Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. AFAD ve Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa süreli panik yaşandı

DEPREM NEDENİYLE İLÇEDE BAZI VATANDAŞLAR KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI.

Ulaş Kaymakamı Selçuk Baş, deprem nedeniyle şu ana kadar sıkıntılı herhangi bir ihbar almadıklarını ve olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Baş, ekiplerin teyakkuz halinde olduklarını ve ilçede araştırmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.