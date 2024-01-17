Sivas'ta feci kaza! 2 otomobil çarpıştı
Sivas'ın Zara ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.
Sivas'ın Zara ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kaza, Zara-Suşehri kara yolu Kaplan köyü yakınlarında gerçekleşti.
S.P. (31) idaresindeki 58 EP 758 plakalı otomobil, B.B'nin (24) kullandığı 58 ABC 203 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, K.B. (50) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler ile araçlardaki H.P. (75), M.P. (73), S.P. (47) ve A.T. (45) yaralandı.
Yaralılar Zara ve Suşehri ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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