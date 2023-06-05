KKKA can almaya devam ediyor

Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

KKKA can almaya devam ediyor
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Alınan bilgiye göre, Tokat'ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde yaşayan H.Y'ye (54) kene yapıştı.

Rahatsızlanan H.Y. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan hasta, yaşam mücadelesini kaybetti.

H.Y'nin cenazesinin Ovacık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Sivas'ta KKKA hastalığı can aldıSivas'ta KKKA hastalığı can aldıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Sivas # kene # Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı
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