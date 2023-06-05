KKKA can almaya devam ediyor
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Tokat'ın Pazar ilçesi Ovacık köyünde yaşayan H.Y'ye (54) kene yapıştı.
Rahatsızlanan H.Y. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan hasta, yaşam mücadelesini kaybetti.
H.Y'nin cenazesinin Ovacık köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıDiyarbakır'da peş peşe operasyonlar Şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil İzmir'de kanlı hesaplaşma Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki seferlerde aksama