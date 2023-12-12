Şoförlere Farkındalık Ve Empati Eğitimi

Konya Büyükşehir Belediyesi önemli bir farkındalık projesine imza attı. Bu kapsamda, bünyesinde çalışan toplu taşıma otobüsü şoförlerine, engelli vatandaşları daha iyi anlayarak hizmet vermeleri amacıyla yıl boyunca eğitim verecek.

Şoförlere Farkındalık Ve Empati Eğitimi
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Konya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan toplu taşıma otobüsü şoförlerine, bir yıl boyunca "Farkındalık ve Empati Eğitimi" veriyor.

Eğitimle birlikte otobüs şoförlerinin engellileri daha iyi anlamaları amaçlanıyor.

Önceden belirlenen otobüs durağına gelen şoförler, göz bandı veya tekerlekli sandalye kullanarak kendilerini engelli yolcuların yerine koyuyor.

Hazırlıklarını tamamlayan şoförler, yanlarında bir refakatçiyle otobüse binerek yolculuklarını gerçekleştiriyor.

Eğitimlerini tamamlayan şoförler, daha sonra deneyimlerini uygulamak için ilgili birimlerinde görevlerinin başına geçiyor.

Türkiye Görme Engelliler Derneği Konya Şube Başkanı Mustafa Karaca da eğitimler sayesinde kendilerini daha iyi hissettiklerini söyledi.

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