Kahramanmaraş'ta deprem (5 Mayıs 2023)
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntı, yerin 7,55 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 5, 2023
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Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-05
Saat:17:52:28 TSİ
Enlem:37.977 N
Boylam:36.333 E
Derinlik:7.55 km
Detay:https://t.co/4FRbo4FWvI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kaynak: TRT Haber
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