Kahramanmaraş'ta deprem (5 Mayıs 2023)

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş'ta deprem (5 Mayıs 2023)
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.52'de, 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı, yerin 7,55 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 

Kaynak: TRT Haber

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