Suç örgütüne yönelik büyük operasyon! Bora Kaplan tutuklandı

Ankara'da polis Bora Kaplan'ın suç örgütüne yönelik operasyon başlattı. Yakalananlar Adliye'ye çıkartıldı. Aralarında suç örgütü lideri Bora Kaplan'ın da olduğu 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Suç örgütüne yönelik büyük operasyon! Bora Kaplan tutuklandı
Son Güncelleme:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bora Kaplan'ın suç örgütüne yönelin operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

BORA KAPLAN TUTUKLANDI

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden, aralarında Bora K.'nin de bulunduğu 14'ü tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Bora K., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Polis ekipleri, "Ayhan" kod adını kullanan Bora K.'nin yakalanmasının ardından, suç örgütüyle bağlantılı kişilerin gözaltına alınması amacıyla farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# polis # suç örgütü # ankara
Çok Okunanlar
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
Doğu'ya şiddetli yağış geliyor! İşte 12 Eylül hava durumu...
12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
12 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Seyir halindeki araca silahlı saldırı
Seyir halindeki araca silahlı saldırı
ABD'den Suriye'de 27 milyar dolarlık yağma
ABD'den Suriye'de 27 milyar dolarlık yağma
Altın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatları
Altın fiyatları yükseldi mi? Yatırım yapanlar dikkat! Güncel altın fiyatları
Öne Çıkanlar CHP'li Niyazi Örnek,CHP Meclis Üyeleri Tarafından Saldırıya Uğradı!-İşte Çirkin Saldırının Detayları CHP'li Niyazi Örnek,CHP Meclis Üyeleri Tarafından Saldırıya Uğradı!-İşte Çirkin Saldırının Detayları Açık liseye (Açık öğretim lisesi) geçiş kalktı mı? Açık liseye (Açık öğretim lisesi) geçiş kalktı mı?