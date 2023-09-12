Suç örgütüne yönelik büyük operasyon! Bora Kaplan tutuklandı
Ankara'da polis Bora Kaplan'ın suç örgütüne yönelik operasyon başlattı. Yakalananlar Adliye'ye çıkartıldı. Aralarında suç örgütü lideri Bora Kaplan'ın da olduğu 29 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bora Kaplan'ın suç örgütüne yönelin operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
BORA KAPLAN TUTUKLANDI
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden, aralarında Bora K.'nin de bulunduğu 14'ü tutuklandı, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından yakalama kararı bulunan suç örgütü elebaşı Bora K., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yurt dışına çıkmak isterken Esenboğa Havalimanı'nda 7 Eylül'de gözaltına alınmıştı.
Polis ekipleri, "Ayhan" kod adını kullanan Bora K.'nin yakalanmasının ardından, suç örgütüyle bağlantılı kişilerin gözaltına alınması amacıyla farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı