Sulama kanalında ceset bulundu

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi hakkında edinilen bilgiye göre, Çekçek Mahallesi'nde sulama kanalında erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkarttı. İlk incelemesi olay yerinde yapılan ceset, kesin ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.