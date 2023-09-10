Antalya’da motosiklet kazası: 2 genç kız hayatını kaybetti

Antalya’da iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 genç kız hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı.

Antalya’da motosiklet kazası: 2 genç kız hayatını kaybetti
Antalya’da motosiklet kazası
Editör: Süleyman Daban
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Kaza, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Müftü Yusuf Talat Efendi Caddesi devamında bulunan trafiğe kapalı yolda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, üzerinde Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım’ın (14) bulunduğu 07 GH 825 plakalı motosiklet ile Yusuf K.'nin (20) kontrolündeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile yaralılar etrafa savruldu. Kazayı görenler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Helin Çınar (17) ve Melisa Yıldırım’ın (14) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Yusuf K. ise sağlık ekipleri tarafından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Olayın ardından kaza yeri adeta savaş alanına döndüğü görüldü. Kazayı haber alarak olay yerine koşan yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. Helin Çınar’ın bir yakını ise cenazenin üzerine kapanarak uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeler olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Antalya’da motosiklet kazası
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