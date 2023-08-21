Sümela Kültür Yolu Festivali dolu dolu bir program başladı!

"Sümela Kültür Yolu Festivali" dolu dolu bir programla ilerliyor. 19 Ağustos'ta başlayan festivalde piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Rubato grubu ve şarkıcı Mehmet Erdem, Trabzon'da sevenleriyle buluştu.



Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda eserlerini seslendirdi. Resitali dikkatle dinleyen izleyiciler, Uğurlu'yu uzun süre alkışladı. Trabzon Fuar Merkezi'nde ise Rubato grubu sahne aldı. Trabzonlular, telefon ışıklarını açarak Rubato'nun şarkılarına eşlik etti.

MEHMET ERDEM SAHNE ALDI

"Sümela Kültür Yolu Festivali"; konserler, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.



