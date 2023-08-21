Sümela Kültür Yolu Festivali dolu dolu bir program başladı!

Trabzon'da 19 Ağustos'ta başlayan "Sümela Kültür Yolu Festivali", konserlerle devam ediyor. Festival kapsamında piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Rubato grubu ve şarkıcı Mehmet Erdem sahne aldı.

Sümela Kültür Yolu Festivali dolu dolu bir program başladı!
Son Güncelleme:

"Sümela Kültür Yolu Festivali" dolu dolu bir programla ilerliyor. 19 Ağustos'ta başlayan festivalde piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Rubato grubu ve şarkıcı Mehmet Erdem, Trabzon'da sevenleriyle buluştu.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda eserlerini seslendirdi. Resitali dikkatle dinleyen izleyiciler, Uğurlu'yu uzun süre alkışladı. Trabzon Fuar Merkezi'nde ise Rubato grubu sahne aldı. Trabzonlular, telefon ışıklarını açarak Rubato'nun şarkılarına eşlik etti.

MEHMET ERDEM SAHNE ALDI

"Sümela Kültür Yolu Festivali"; konserler, film gösterimleri, tiyatro ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 27 Ağustos'a kadar devam edecek.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# trabzon # festival # sümela
Çok Okunanlar
12 kişi hayatını kaybetti
12 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Avrupa'nın en iyi 10 plajı arasında yer alıyor! Ortaca sınırları içerisinde yer alan Dalyan kanalı
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Son Dakika: 21 Ağustos deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem verileri
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
Livakovic Fenerbahçe için geliyor! İşte İstanbul'a geleceği tarih
44 yıllık aşçıdan sütlaç yaparken bilinmesi gereken püf nokta! Pirinçler parlıyor
44 yıllık aşçıdan sütlaç yaparken bilinmesi gereken püf nokta! Pirinçler parlıyor
Öne Çıkanlar Nijer’e Askeri Müdahale Günü Belli mi Oldu? Burkina Faso ve Mali’den Savaş Uçakları ve Milisler! Nijer’e Askeri Müdahale Günü Belli mi Oldu? Burkina Faso ve Mali’den Savaş Uçakları ve Milisler! Türkiye'de düzensiz göç! Türkiye'de düzensiz göç!