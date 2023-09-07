Sünnet çocuğu trafik kazasında öldü! Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde sünnet düğününden ayrıldıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada kendisine araç çarpan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sünnet çocuğu trafik kazasında öldü! Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu
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Dün akşam saat 21.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi’nde meydana gelen kazada; toplu sünnet düğününde sünnet olan Yusuf Harktı (9), törenin ardından kapıya çıktı. Yolun karşısına geçmeye çalışan Harktı, kendisini fark edemeyen aracın çarpması sonucu yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içerisinde kalan Harktı’yı gören bir taksi şoförü, kendi imkanları ile en yakın özel hastaneye kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan Yusuf Harktı, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Harktı’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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