Süt üreticisi mağdur! Sütün maliyeti artmaya devam ediyor...

Süt üreticisi maliyetin altında olan fiyatlar nedeniyle mağdur. Ulusal Süt Konseyi Ocak ayında çiğ sütün litre alış fiyatını 13,5 lira olarak açıklamıştı. Sütün maliyeti ise 16,85 liradan 17,46 liraya çıktı. Buna rağmen alış fiyatı yerinde sayıyor. En önemli sorun ise üretimin yetersizliği.





Kırsalda yaşayan yurttaşlar hayvancılığın temelini oluşturuyor. Onları hem yerinde hem de üretimin içinde tutmak gerekiyor. Malatya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Aziz Kurtoğlu bu nedenle süt fiyatının artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.



Köylerde yaşlı nüfusun hayvancılık yaptığını anlatan Aziz Kurtoğlu gençlerin sektörde gelecek görmemesi nedeniyle şehirlere göçmesine de çözüm bulunması gerektiğine vurgu yaptı.



Süt sektörünün en önemli ihtiyacı soğuk zincirinin kurulması gerekiyor. Kurtoğlu Malatya’da bu zincirin kurulmasının üreticinin devam edebilmesi için gerekli olduğunu hatırlatıyor.



Başkan Kurtoğlu ithalata karşı olduğunu belirterek süt üreticilerinin desteklenmesinin hayvan sayısını artırmanın tek yolu olduğunu söyledi.