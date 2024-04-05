Cumhuriyet Kadınlarından DEM Parti'ye tepki!

PKK’nın uzantısı DEM Parti’nin belediye koltuklarına yeniden oturtulmasına Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden tepki geldi. CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, bu tablo karşısında Diyarbakır annelerinin mücadelesinin önemini katbekat artırdığını söyledi.

Editör: Seda Akyüz
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PKK’nın uzantısı DEM Parti’nin belediye koltuklarına yeniden oturtulmasına Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden tepki geldi. CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, bu tablo karşısında Diyarbakır annelerinin mücadelesinin önemini katbekat artırdığını söyledi.


Doğu ve Güneydoğu illerinde PKK’nın yeniden hendeklerden çıkartılmasına tepkiler sürüyor.

Van'da mazbata tartışmalarıyla başlayan kışkırtmalar ve YSK'nın kararı hakkında Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür basın toplantısı yaptı..

Oygür, PKK'ya meydan okuyan Diyarbakır annelerinin mücadelesine işaret ederek, önemli bir çağrıda bulundu:

"PKK'lıların seçimle başa geldiklerini savunmak, Türkiye'nin bölünmesine ikna olmuş zavallıların söylemidir. Demokratik seçimler ninnisiyle uyutulanlar! Uyanın! Bu süreçte bütün vatansever kadınlarımızı, birlik ve dirlik hedefimizin simgesi Diyarbakır Annelerine destek olmaya çağırıyoruz. Bölücülerin bölgede yeniden boy göstermeleri, Annelerin direnişinin ülkemizin bütünlüğü için değerini katbekat arttırmıştır."

Mazbatasının DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilmesine Vatan Partisi'nden sert tepki!Mazbatasının DEM Partili Abdullah Zeydan’a verilmesine Vatan Partisi'nden sert tepki!Siyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# DEM Parti # CKD
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