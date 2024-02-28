Tartıştığı adamı önce bıçakladı sonra aracını aleve verdi

Beylikdüzü'nde akıl almaz bir kavga yaşandı. 18 yaşından küçük çocuk, tartıştığı 33 yaşındaki adamı önce bıçakladı, sonra arabasını aleve verdi.

Tartıştığı adamı önce bıçakladı sonra aracını aleve verdi
Tartıştığı adamı önce bıçakladı sonra aracını aleve verdi
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Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bir binada yaşayan ve yabancı uyruklu oldukları öğrenilen iki kişi arasında tartışma yaşandı. 33 yaşındaki N.E. ve 18 yaşın altındaki H.A. arasında süren tartışma sokakta devam etti. H.A., N.E.'yi bıçakla yaraladı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. 

H.A. olay yerinden kaçan N.E.'ye ait park halindeki aracı da ateşe verdi. Araçta. çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Gözaltına alınan H.A., Beylikdüzü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # beylikdüzü # kavga # yangın
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