Arabalı feribotta yangın

Tekirdağ açıklarında arabalı feribottaki araçlarda çıkan yangın çok büyümeden kontrol altına alındı ve büyük bir facianın önüne geçilmiş oldu.

Arabalı feribotta yangın
Son Güncelleme:

Marmara Denizi Tekirdağ açıklarında feribottaki araçlarda meydana gelen yangın söndürüldü. 

Bandırma'dan Tekirdağ'a seyreden arabalı feribotta yüklü hafif ticari araçta başlayan yangın diğer araçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri yangına müdahale etti, feribot römorkör ile limana çekildi. Burada itfaiye tarafından kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

30 YOLCU DUMANDAN ETKİLENDİ

Feribottaki araçların zarar gördüğü yangın nedeniyle soğutma çalışmaları devam ediyor.
Yangın nedeniyle 30 yolcu dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 30 kişiye limanda ambulanslarda müdahale edildi.

# feribot # yangın # Tekirdağ
"Sizlerin acısı bizlerin acısıdır" Bir müteahhit daha yakalandı Mehmet Şef yemek dağıttı Bakan Akar denetledi Akar'dan çadır kente ziyaret
Çok Okunanlar
1 2 Mart 2023 Resmi Gazete kararları
2 2023 model Tofaş fiyatı ve özellikleri
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Altın fiyatları bugün ne kadar? (2 MART 2023)
5 0850'li numaralar nasıl engellenir?