Tekirdağ'da polis kaçakçılara göz açtırmıyor! 23 bin makaron ve 44 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ’da polis kaçakçılara göz açtırmıyor. Polis ekiplerince 23 bin makaron ve 44 kilo tütün ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren 2 iş yeri, 1 depo ve 1 araçta yapılan aramada; 23 bin adet içi doldurulmuş makaron, 44 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alınarak 5607 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.