Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltı

Tekirdağ’da jandarma ekiplerince 3 ilçede yapılan çalışmalarda uyuşturucu ile yakalanan 5 kişi gözaltına alındı. Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde F.Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı harekete geçti.

Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltı
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Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi'nde F.Ş. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan takip sonrası şüpheli durduruldu. Şahsın yapılan üst aramasında şeffaf poşette 40 adet şeker diye tabir edilen ekstazi maddesi ele geçirildi. F.Ş. gözaltına alındı.

Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltı - Resim : 1

TEKİRDAĞ’DA UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK: 5 GÖZALTI

Malkara ilçesi İshakça Mahallesi yolu üzerinde şüpheli şahısların uyuşturucu madde kullandıklarının tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında bir araçta M.G., N.A. ve S.A. isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanırken yakalandı. Yapılan aramada araca zulalanmış 12 gram metamfetamin, 3 gram eroin, 3 gram kubar esrar, 3 adet metamfetamin içiminde kullanılan cam aparat, 1 adet sustalı bıçak, 1 adet metamfetamin içiminde kullanılan plastik şişe, 16 adet yeşil reçeteli hap bulunarak el konuldu. Şahısların kan ve kıl örnekleri ile ifadeleri alındı.

Tekirdağ’da uyuşturucuya geçit yok: 5 gözaltı - Resim : 2
Süleymanpaşa ilçesi Yüzüncüyıl ve Aydoğdu mahallelerinde A.Y. isimli şahsın ev ve iş yerinde uyuşturucu madde bulundurduğunun tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca arama yapıldı. Yapılan aramada 1 kök skunk bitkisi, 2 gram esrar, 1 adet sentetik hap ve 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Şüpheli ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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