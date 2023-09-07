Bulgaristan'daki sel sonucu 4 kişi hayatını kaybetti!

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Burgaz kentinde şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi.

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki bölgelerde şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin bilançosu artıyor. Kıyı kenti Burgaz'ın polis şefi Emil Pavlov yaptığı açıklamada, sel sularına kapılan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, toplam can kaybının 4’e yükseldiğini aktardı.

Gök gürültülü sağanak yağışın ardından nehirler taşarken, köprülerde ve yollarda büyük hasar meydana geldi. Burgaz'daki bazı noktalar ulaşıma kapandı.

HER ŞEYİ YIKMIŞTI

Burgaz’a bağlı Tsarevo kasabasında 5 Eylül'de 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmış, daha sonra acil durum ilan edilmişti. Dün ise 1 kişi daha selin ardından ölü bulunmuştu. Turizm Bakanı Zaritsa Dinkova, Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısının güney kesiminde yaklaşık 4 bin kişi sel felaketinden etkilendiğini bilgisini paylaşmıştı.

Karadeniz kıyı bölgesinde nadir olarak görülen sel felaketlerinin iklim değişikliği ve altyapının yetersiz olması nedeniyle Bulgaristan'da giderek yaygınlaştığı belirtiliyor.