Kız arkadaşını öldürmüştü! ABD'li mahkum cezaevinden firar etti

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, eski kız arkadaşını öldüren katil cezaevinden firar etti. Bir haftadır polis tarafından aranan mahkumun kaçış anına ait güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı.

Kız arkadaşını öldürmüştü! ABD'li mahkum cezaevinden firar etti

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde polis, 31 Ağustos’ta hapishaneden kaçan 34 yaşındaki Brezilyalı Danelo Souza Cavalcante’yi arıyor. İki yıl önce eski kız arkadaşını bıçaklayarak öldüren Cavalcante’nin Chester County Cezaevi’nden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında mahkumun cezaevi avlusundaki duvarlardan tırmanarak kaçmayı başardığı görülüyor.

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CEZAEVİNDEN FİRAR ETTİ

Cavalcante’nin firar etmesinin ardından bölgede başlatılan geniş çaplı arama nedeniyle çevredeki okullarda eğitime ara verildi. Yetkililer, katilin son derece tehlikeli olduğu gerekçesiyle bölge sakinlerine kapılarını kilitli tutmaları ve dışarı çıkmamaları uyarısında bulunarak, güvenlik kameralarını kontrol etmeleri çağrısı yaptı.

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Chester County Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, yüzlerce polisin katıldığı arama çalışmalarında helikopterler ve köpeklerin de yer aldığı belirtilirken mahkumun Pocopson kasabası ve çevresinde görüldüğü kaydedildi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Danelo Souza Cavalcante, Nisan 2021’de 33 yaşındaki eski kız arkadaşı Deborah Brandao'yu evinin yakınlarında çocuklarının gözleri önünde 38 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü. Brandao'nun 7 ve 4 yaşındaki çocukları olay anında yardım istemek için komşularına gitmiş, Cavalcante ise olay yerinden kaçmıştı. Katil, cinayetten birkaç saat sonra Virginia'da yakalanarak polis tarafından tutuklanmıştı. Cavalcante, 16 Ağustos’ta birinci derece cinayetten ve suç aleti bulundurmaktan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yetkililer, firari mahkumun yakalanmasını sağlayacak bilgi verenlere 10 bin dolar ödül verileceğini duyurdu.
Danelo Souza Cavalcante’nin ayrıca 2017'de işlenen bir cinayetle ilgili Brezilya'da da arandığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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