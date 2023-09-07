PKK'nın para kasası! Sözde KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumlusu'nun Murat Yılmaz'ın sevgilisi

PKK terör örgütünün mali yapılanmasına yönelik Ankara merkezli soruşturmada örgütün Diyarbakır'da para kasası olan güzellik salonu sahibi Gülşen Duran deşifre oldu. Tutuklu yargılanan ve iş kadını kimliğiyle tanınan Gülşen Duran'ın iki yüzlülüğü soruşturma kapsamındaki MASAK raporundan ortaya çıktı.



Terör örgütü PKK'nın kökünü kurutmaya yönelik mücadele her alanda olduğu gibi Mali alanda da sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK Mali alanına yönelik yürütülen soruşturmada Irak'ta örgüt akademisinde eğitim alan, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın talimatıyla Türkiye'ye gönderilen Murat Yılmaz'ın sözde KCK Türkiye Maliyesi Genel Sorumluluğunu yaptığı ortaya çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Ahmet Altun tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklanan örgüt üyelerinden Gülşen Duran'ın ise Murat Yılmaz'ın sevgilisi olduğu ve örgütün para kasalığını yaptığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da güzellik salonu sahibi olan ve iş kadını kimliğiyle tanınan Gülşen Duran hakkında işlem başlatıldı.

ÖRGÜTÜN PARA KASASI DİYARBAKIR ANNELERİNİN YANINDA

Tutuklu yargılanan Gülşen Duran hakkında hazırlanan MASAK raporunda kadının örgütle ilişikli şirketler ve değer aileleriyle yaptığı para trafiği deşifre oldu. Bir dönem Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcılığı ve Diyarbakır Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanlığı yapan Gülşen Duran'ın örgüt bağını gizlemek adına 2020 yılında HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelere temizlik malzemesi desteği verdiği ortaya çıktı.

45 yaşındaki Gülşen Duran'ın güzellik salonlarının yanı sıra pazarlama şirketlerinde çalıştığı ve 13 bankada hesabı bulunduğu belirlendi. 2000 yılı ile 2020 yılları arasında 10 farklı şirkette çalışma ve ortaklık kaydı bulunan kadının MASAK raporunda 2005 yılı ile 2020 yılları arasında hesap hareketlerinde hesabına 8 milyon 755 bin 739 lira giriş, 6 milyon 196 bin 847 lira çıkış olmak üzere 15 milyon tespit edildi.

MASAK RAPORU AÇIĞA ÇIKARDI

Gülşen Duran'ın sahipleri ve ortakları arasında PKK terör örgütü üyelerinin bulunduğu şirketlere ise 1 milyon 100 bin lira para transferi gerçekleştirdiği belirlendi. MASAK raporu değerlendirmesinde Duran'ın 6'sı değer ailesi, 17'si ise terör örgütü üyeliğinden işlem gören kişilerle 86 bin 200 lira para transfer işlemi gerçekleştirdiği belirlendi.

PKK ile iltisaklı kişilerden 27 bin 335 lira hesabına para gelen Duran'ın iltisaklı kişilere de 17 bin 760 lira hesabından para çıkışı olduğu belirlendi. Bunun yanında yöneticisi ya da ortağı terör örgütü üyeliğinden işlem gören firmalardan hesabına 1 milyon 980 bin lira para girişi olan Duran'ın bu tür firmalara da 444 bin 754 lira para transferi yaptığı belirlendi. Duran'ın hesaplarında yapılan incelemede 3 milyon 500 bin liralıkta şüpheli işlem tespit edildi.

ABD'DEN ÖDÜL VERİLMİŞTİ

Örgütün gizli para kasası Gülşen Duran'ın ABD konsolosluğundan ödül aldığı ortaya çıktı. Kadın girişimci olması hasebiyle ödül verildiği söylenen Gülşen Duran'ın ABD Konsolosluğu ile farklı bağlantıları olup olmadığı ise merak konu oldu.