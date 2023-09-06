Arap aşiretleri PKK'yı vuruyor! Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, sıcak gündeme dahil de açıklamalarda bulundu.

BAKAN FİDAN SURİYE'DE YAŞANANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Suriye'de Arap aşiretlerinin YPG işgaline karşı başkaldırmasını öngördükleri bir husus olduğunu belirten Fidan, bunun aksinin olmasının mümkün olmayacağını söyledi.

Bakan Fidan, ABD'ye bölgede YPG eliyle düzenlenen terör faaliyetlerine son verme çağrısı yaptı.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Deyrizor, Haseke, Rakka ve Menbiç'te şiddetli çatışmalar sürüyor. Arap aşiretlerinin, Suriye ordusu ile birlikte yürüttüğü PKK'yı süpürme harekatına Türkmenler de katıldı. Türkmen aşiretleri Menbiç'te PKK/SDG mevzilerini vurdu.

Köşeye sıkışan PKK, meskun mahallerde de panikte. Çünkü sözde Menbiç Akseri Konseyi sorumlusu Bozan Berjavi öldürüldü. Terörist aracına yerleştirilen bombanın patlatılmasıyla ypk edildi.