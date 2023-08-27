TEKNOFEST'te ASELSAN rüzgarı esecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 30 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST Ankara'ya Etimesgut Havalimanı ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN da festivale güçlü bir katılım sağlayacak. Festival alanındaki standında her yaştan teknoloji meraklılarına hitap edecek etkinlikler düzenleyecek şirket, son dönemde geliştirdiği bir dizi yüksek teknoloji ürününü de tanıtacak.

Bu çerçevede festivalde GÜRZ Hava Savunma Sistemi, Murad Muharip Uçak Burun Radarı, Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Avcı Kaska Entegre Kumanda Birimi, AselFlir-500 Elektro-Optik Sensör Sistemi, Karat Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Atom Akıllı Mühimmat ve Ertunga İnsansız Kara Aracı gibi ASELSAN çözümleri ziyaretçilerle buluşturulacak.

20'Yİ AŞKIN ASELSAN ÜRÜNÜ TEKNOFEST'TE

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TEKNOFEST Ankara'nın vatandaşlara, gençlere, çocuklara kapılarını açacağını söyledi.