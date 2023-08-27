TEKNOFEST'te ASELSAN rüzgarı esecek

ASELSAN, başından beri paydaş olarak desteklediği dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Ankara ayağında son dönemde geliştirdiği bir dizi yüksek teknoloji ürününü sergileyecek.

TEKNOFEST'te ASELSAN rüzgarı esecek
Son Güncelleme:

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 30 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek TEKNOFEST Ankara'ya Etimesgut Havalimanı ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketlerinden ASELSAN da festivale güçlü bir katılım sağlayacak. Festival alanındaki standında her yaştan teknoloji meraklılarına hitap edecek etkinlikler düzenleyecek şirket, son dönemde geliştirdiği bir dizi yüksek teknoloji ürününü de tanıtacak.

Bu çerçevede festivalde GÜRZ Hava Savunma Sistemi, Murad Muharip Uçak Burun Radarı, Ertuğrul Bomba İmha Robotu, Avcı Kaska Entegre Kumanda Birimi, AselFlir-500 Elektro-Optik Sensör Sistemi, Karat Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi, Atom Akıllı Mühimmat ve Ertunga İnsansız Kara Aracı gibi ASELSAN çözümleri ziyaretçilerle buluşturulacak.

20'Yİ AŞKIN ASELSAN ÜRÜNÜ TEKNOFEST'TE

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda TEKNOFEST Ankara'nın vatandaşlara, gençlere, çocuklara kapılarını açacağını söyledi.

# ASELSAN # teknofest
Çok Okunanlar
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
Ünlü oyuncu Uğur Bilgin köklü aileden gelen İrem Uslu ile evlendi!
Ünlü oyuncu Uğur Bilgin köklü aileden gelen İrem Uslu ile evlendi!
İBB'den skandal karar!
İBB'den skandal karar!
Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı!
Ali Sabancı yeniden ameliyata alındı!
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
Sonunda bu da oldu paraya da zam geldi!
Öne Çıkanlar "Batı, Türkiye'yi Söğüşlemek İstiyor!" "Batı, Türkiye'yi Söğüşlemek İstiyor!" Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak