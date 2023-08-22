TEM Otoyolu'nda iki ayrı kaza yaşandı! Kazaların etkisiyle trafik durma noktasına geldi

Kocaeli TEM Otoyolu'nda aynı bölgede iki ayrı kaza meydana geldi. Kazanın şiddetiyle araçlar kullanılamaz hale gelirken trafik durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nda iki ayrı kaza yaşandı! Kazaların etkisiyle trafik durma noktasına geldi
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İki ayrı kaza, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Kuzey Marmara girişinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple aynı yönde seyir halinde olan 2 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de savurulurken araçta bulunan sürücüler yaralandı.

TEM Otoyolu'nda iki ayrı kaza yaşandı! Kazaların etkisiyle trafik durma noktasına geldi - Resim : 1

KAZALARIN ETKİSİYLE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ!

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansa alınan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Araçlar kaza sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Öte yandan kazanın 100 metre gerisinde de maddi hasarlı kaza meydana geldi. Ticari panelvan tıra arkadan çarptı. Kazada panelvan araç kullanılmaz hale geldi.

TEM Otoyolu'nda iki ayrı kaza yaşandı! Kazaların etkisiyle trafik durma noktasına geldi - Resim : 2

TEM Otoyolu'nda iki ayrı kaza yaşandı! Kazaların etkisiyle trafik durma noktasına geldi - Resim : 3

Kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Ünlü oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi!Ünlü oyuncu Olgun Şimşek Bodrum'da trafik kazası geçirdi!Medya
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