TGB 29 Ekim İçin Sahaya İndi! "Büyük Yürüyüşte Devrimle Buluşalım"

Cumhuriyetin yüzüncü yılında Anıtkabir'e yürüyecek olan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri sahaya indi. TGB'liler Ankara'da çalışma yürüttü, masa açtı, herkesi büyük yürüyüşe davet etti.

TGB 29 Ekim İçin Sahaya İndi! "Büyük Yürüyüşte Devrimle Buluşalım"
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Cumhuriyetin yüzüncü yılında Anıtkabir'e yürüyecek olan Türkiye Gençlik Birliği üyeleri sahaya indi. TGB'liler Ankara'da çalışma yürüttü, masa açtı, herkesi büyük yürüyüşe davet etti.

Türk Devriminin Sahibi Ve Bekçisi Atatürk Gençliği 29 Ekim'de Anıtkabir'e Yürüyor

Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Başkanlığı da 29ekim için Sahaya indi. Üyeler 7'den 70'e tüm vatandaşların katılımını bekliyor.

29 Ekim için çalışmalara başlayan Türkiye Gençlik Birliği üyelerinin adresi Kızılay oldu. Yeni üye olan gençler de sahadaydı.

Türkiye Gençlik Birliği Ankara İl Başkanı Taha Küçükuygun Ankara'daki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

# tgb # 29 ekim
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