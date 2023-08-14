THY o seferini geçici süreyle durdurdu! İtalya'ya uçuşu olanlar dikkat!

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlama, hava yolu trafiğini önemli ölçüde etkiledi.

Türk Hava Yolları (THY) da Katanya kentine bugün yapmayı planladığı seferlerle ilgili yeni bir karar aldı.

THY Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferlerinin geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

THY, bu uçuşları kullanacak yolcuların mağdur olmaması için de harekete geçti. Bu kapsamda, bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planladı.