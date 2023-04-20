THY'den Ramazan Bayramı kararı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Adana'ya 43, Kahramanmaraş'a 38, Diyarbakır'a 31, Gaziantep ve Adıyaman'a 18, Şanlıurfa'ya 10, Malatya'ya 18, Hatay 4 ve Elazığ'a 4 ek sefer konuldu.

Açıklamada, deprem bölgesindeki diğer illerin yanı sıra vatandaşların yoğun talebi üzerine Batman, Mardin, Van, Trabzon, Rize ve Antalya ile Kayseri için de ek seferler düzenleneceği belirtildi.