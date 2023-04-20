THY'den Ramazan Bayramı kararı

Türk Hava Yolları (THY) Ramazan Bayramı nedeniyle çoğunluğu deprem bölgesindeki illere olmak üzere iç hatlarda 211 ek sefer düzenleyeceğini duyurdu.

THY'den Ramazan Bayramı kararı
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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Adana'ya 43, Kahramanmaraş'a 38, Diyarbakır'a 31, Gaziantep ve Adıyaman'a 18, Şanlıurfa'ya 10, Malatya'ya 18, Hatay 4 ve Elazığ'a 4 ek sefer konuldu.

Açıklamada, deprem bölgesindeki diğer illerin yanı sıra vatandaşların yoğun talebi üzerine Batman, Mardin, Van, Trabzon, Rize ve Antalya ile Kayseri için de ek seferler düzenleneceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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