THY Yarınki 40 Seferini iptal Etti

Türk Hava Yolları, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan planlanan toplam 40 tarifeli seferi iptal ettiğini duyurdu.

THY Yarınki 40 Seferini iptal Etti

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

# THY
Çok Okunanlar
Türkiye'nin Gururu Haluk Bilginer'den Kötü Haber!
Türkiye'nin Gururu Haluk Bilginer'den Kötü Haber!
İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Durumları...
İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Durumları...
Bugün İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Bugün İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler...
İstanbul'da Saatlerce Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler... BEDAŞ Duyurdu
İstanbul'da Saatlerce Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler... BEDAŞ Duyurdu
Öne Çıkanlar İşte Hamas'ın hurdaya çevirdiği İsrail Merkava tankları! - Ulusal Haber İşte Hamas'ın hurdaya çevirdiği İsrail Merkava tankları! - Ulusal Haber Her Gün 1 Bardak Nar Suyu İçerseniz Ne Olur? Her Gün 1 Bardak Nar Suyu İçerseniz Ne Olur?