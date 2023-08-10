TMO patlamasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosundaki patlamada yaralanan işçi tedavi edildiği hastanede yaşamını yitirdi. İşçi Ekrem Kalkan'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

TMO patlamasında hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

TMO silosundaki patlamada hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı.

20 yaşındaki işçi Ekrem Kalkan'ın cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde toprağa verildi.

Cenazeye Kalkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı. Kalkan'ın cenazesi kılınan namazın ardından Gerger Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi silosundaki patlamada yaralanan Kalkan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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