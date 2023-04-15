Togg'a arkadan çarptılar!

Sosyal medyada gündem olan fotoğraflara göre, TOGG'a arkadan Fiat markalı bir araç çarptı.

TOGG'un ilk kazası Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleşti. Fotoğraflar incelendiğinde kazanın ağır olmadığı görüldü.

Kazadan sonra akıllara gelen ilk soru TOGG'un yedek parçasının nasıl temin edileceği oldu.

TOGG T10X ön sipariş çekilişinin kazananları geçen hafta belli olmuştu.

https://youtube.com/shorts/oDqLS3gpzMY?feature=share