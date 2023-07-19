Tokat'ta kan donduran olay! HES barajından ceset çıktı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kelkit Çayı'ndaki HES barajında bir erkek cesedi bulundu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde duyanları şaşkına çeviren bir olay meydana geldi.
Vatadanşlar, ilçedeki Kelkit Çayı'ndaki hidroelektrik santrali (HES) barajında hareketsiz bir kişi gördü. Durum 112 Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
Bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD sualtı arama ve kurtarma ekibi tarafından sudan çıkarılan ceset, Reşadiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.